Un missile ipersonico per proteggere l’Oceano Indiano New Delhi presenta la sua nuova arma

L’India ha presentato un nuovo missile ipersonico, il Lr-Ashm, durante il 77° Republic Day a Nuova Delhi. Questo sistema avanzato mira a rafforzare la difesa nella regione, offrendo una protezione più efficace per l’Oceano Indiano e le aree circostanti. La dimostrazione pubblica sottolinea l’importanza strategica di questa tecnologia e il continuo sviluppo militare del Paese.

L'India amplia il suo arsenale missilistico con un nuovo sistema ipersonico. Durante la parata per il 77° Republic Day, tenutasi il 26 gennaio lungo il Kartavya Path di Nuova Delhi, le forze armate del Paese subcontinentale ha mostrato pubblicamente per la prima volta un nuovo modello di missile ipersonico antinave a lungo raggio, denominato Long-Range Anti-Ship Missile (Lr-Ashm). Il missile, sviluppato dalla Defence Research and Development Organisation, è stato esibito su un trasportatore-erettore-lanciatore (Tel) montato su un camion ad alta mobilità con configurazione 12×12, destinato alle batterie costiere della Marina indiana.

