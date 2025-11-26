La Cina svela il missile YKJ-1000 | ipersonico autonomo e pensato per colpire portaerei Usa
La holding cinese Beijing Lingkong Tianxing Technology, società privata ma partecipata statale tramite ACAE che controlla il Shanghai Guongseng Group, tra i finanziatori del gruppo, ha svelato oggi un nuovo missile balistico ipersonico, denominato YKJ-1000, che secondo quanto riferito sarebbe capace di identificazione automatica del bersaglio e di manovre evasive. Secondo la compagnia, che ha mostrato il vettore in un breve video promozionale, il missile avrebbe una gittata operativa compresa tra 500 e 1300 chilometri, una velocità compresa tra Mach 5 e 7 e un tempo di spinta di 360 secondi. Il video mostra che il missile può essere trasportato da un veicolo di lancio del tipo semirimorchio “a container”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
