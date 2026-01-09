La Russia ha lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro l’Ucraina
Durante la notte, l’esercito russo ha annunciato di aver lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro obiettivi in Ucraina. L’evento rappresenta un’ulteriore escalation nel conflitto tra i due Paesi. Le autorità ucraine stanno monitorando la situazione e valutano i danni causati dall’attacco. Questa azione si inserisce nel contesto di tensioni crescenti nella regione e delle recenti dinamiche militari.
L’esercito russo ha riferito di aver lanciato un massiccio attacco contro obiettivi in Ucraina durante la notte. Utilizzando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik in risposta all’attacco alla residenza presidenziale russa. «Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti. Sono stati colpiti gli impianti di produzione dei droni utilizzati nell’attacco terroristico. E le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino», ha riferito venerdì il Ministero della Difesa russo, citato da Interfax. L’attacco. L’attacco «è stato effettuato utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik'
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta
Cos'è il missile ipersonico russo Oreshnik e dove può colpire in Europa; Nuovo massiccio attacco russo contro l’Ucraina; Zelensky: Ci prepariamo a due opzioni, diplomazia o ulteriore difesa - Kiev: Attacco massiccio di droni russi su varie regioni, nel Chernihiv, a Kharkiv, Sumy, Poltava e Dnipropetrovsk; Missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina, il Cremlino: «Lanciato in risposta all'attacco alla residenza di Putin». La testata e i....
Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik' - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik, contro importanti strutture ... iltempo.it
Guerra in Ucraina, la Russia attacca con i missili Oreshnik: la vendetta per il blitz anti-Putin - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta ... msn.com
Missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina, il Cremlino: «Lanciato in risposta all'attacco alla residenza di Putin». La testata e i 5mila km, come funziona - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del ... msn.com
Mosca ha schierato missili nucleari ipersonici Oreshnik in Bielorussia
Nella notte del 5 gennaio, la Russia ha lanciato un nuovo attacco contro Kyiv e la regione, uccidendo due civili. Nella capitale, un attacco ha colpito una struttura medica di quattro piani. Sul posto è stato trovato il corpo di una persona. Venticinque persone so - facebook.com facebook
La Russia ha lanciato due missili balistici Iskander contro il centro di Kharkiv. Questo è il momento in cui viene distrutto un grattacielo. La conta dei morti sarà pesante. Putin bombarda i palazzi del centro di città europee. Nessuno fa altrettanto con Pietroburgo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.