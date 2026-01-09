La Russia ha lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro l’Ucraina

Durante la notte, l’esercito russo ha annunciato di aver lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro obiettivi in Ucraina. L’evento rappresenta un’ulteriore escalation nel conflitto tra i due Paesi. Le autorità ucraine stanno monitorando la situazione e valutano i danni causati dall’attacco. Questa azione si inserisce nel contesto di tensioni crescenti nella regione e delle recenti dinamiche militari.

L’esercito russo ha riferito di aver lanciato un massiccio attacco contro obiettivi in Ucraina durante la notte. Utilizzando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik in risposta all’attacco alla residenza presidenziale russa. «Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti. Sono stati colpiti gli impianti di produzione dei droni utilizzati nell’attacco terroristico. E le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino», ha riferito venerdì il Ministero della Difesa russo, citato da Interfax. L’attacco. L’attacco «è stato effettuato utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali. 🔗 Leggi su Open.online

