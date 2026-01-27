Un mercatino al mese per tutto il 2026 nel centro di Chieti per valorizzare la città | gli appuntamenti

Un mercatino mensile nel centro di Chieti nel 2026 offrirà un’occasione per valorizzare la città. Gli appuntamenti, programmati ogni terzo o quarto fine settimana, mirano a promuovere le attività artigianali e commerciali locali, contribuendo a rafforzare l’identità e l’offerta culturale del centro storico. La proposta, approvata dalla giunta comunale, nasce dall’impegno dell’Aniac e rappresenta un’opportunità per residenti e visitatori.

Un mercatino in centro storico ogni terzo o quarto fine settimana del mese per tutto il 2026. È quanto approvato dalla giunta comunale di Chieti nei giorni scorsi, dopo la proposta dell'Aniac (Associazione nazionale imprenditori artigiani e commercianti).Una proposta per la "valorizzazione del.

