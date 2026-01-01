Agenda 2026 – Ancora un anno con le guerre al centro Pochi gli appuntamenti elettorali due gli eventi planetari

L’agenda 2026 si presenta con un focus ancora dominato dai conflitti globali. Anche quest’anno, le tensioni internazionali e le crisi in Ucraina e Medio Oriente rimangono al centro degli eventi mondiali, mentre i pochi appuntamenti elettorali e i due grandi eventi planetari rappresentano le principali novità di un anno segnato dalla complessità geopolitica. Un quadro che invita alla riflessione sulle sfide e le prospettive future a livello globale.

Il 2026 eredita dal 2025 una guerra e mezza: delusi quanti speravano nella pace di Capodanno, che in Ucraina non ci sarà; e quanti credevano che la fragile tregua in Medio Oriente potesse sfociare nell’avvio della seconda fase degli accordi conclusi tre mesi or sono – ammesso che quello possa essere un passo nella giusta direzione -. Gli incontri indetti in extremis da Donald Trump, a Mar-a-lago, in Florida, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sono scenografie mediatiche più che affondi diplomatici: si rivelano sostanzialmente inconcludenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

