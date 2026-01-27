Casa Bonello, impianto cardioprotetto, ha ricevuto un defibrillatore grazie alla donazione di Ets Regalami un sorriso. Questa iniziativa migliora la sicurezza di chi frequenta regolarmente la struttura, contribuendo alla tutela della salute in ambito sportivo. Un passo importante per garantire ambienti più sicuri e pronti a intervenire in caso di emergenza.

Casa Bonello è diventato un impianto cardioprotetto. Un traguardo importante per lo sport e per la sicurezza di chi quotidianamente frequenta questa struttura, reso possibile grazie alla consegna di un defibrillatore donato dalla Ets Regalami un sorriso. Il defibrillatore – inaugurato alla presemnza del sindaco Giglioli – rappresenta infatti una concreta opportunità di tutela della salute per sportivi, cittadini e famiglie, inserendo Casa Bonello in una rete sempre più diffusa di luoghi sicuri. I numeri parlano chiaro e raccontano meglio di qualsiasi slogan l’efficacia di questo impegno: sono già quindici le persone salvate grazie ai defibrillatori donati nel tempo dalla Ets pratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un defibrillatore per l’impianto Casa Bonello

Approfondimenti su Casa Bonello

A San Miniato, Casa Bonello ha installato un sistema cardioprotetto nell’impianto polisportivo multifunzionale.

