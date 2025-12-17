L’intervento per l’impianto di un defibrillatore il malore e poi il decesso Maxi risarcimento per la famiglia di un 78enne spirato al Policlinico Casilino di Roma

Un intervento chirurgico programmato si è concluso tragicamente con la morte di un uomo di 78 anni al Policlinico Casilino di Roma, generando un maxi risarcimento per la famiglia. L'episodio evidenzia le criticità legate alla gestione delle emergenze mediche e alle responsabilità degli ospedali.

Un intervento chirurgico programmato, il rapido peggioramento delle condizioni cliniche e, nel giro di poche ore, la morte di un paziente di 78 anni. Si è conclusa con una condanna al risarcimento di oltre 627mila euro la causa civile intentata dalla famiglia dell'uomo nei confronti del Policlinico Casilino di Roma, ritenuto responsabile per l'inappropriatezza dell'atto medico eseguito. Dal ricovero all'intervento: cosa è accaduto. La vicenda risale al 23 maggio 2019. Il paziente, 78enne originario della provincia di Rieti, era stato ricoverato presso il Policlinico Casilino per un intervento programmato di impianto di defibrillatore.

