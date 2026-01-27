Un colono punta il fucile su due carabinieri Roma stavolta protesta

In un episodio recente, un colono ha minacciato due carabinieri durante un sopralluogo nei pressi di Kufr Naama, vicino a Ramallah. La situazione ha suscitato reazioni di protesta a Roma, evidenziando le tensioni nella regione e l’importanza di mantenere il rispetto delle missioni internazionali. Questo evento sottolinea la delicatezza delle operazioni e la necessità di un intervento equilibrato per garantire la sicurezza e il rispetto reciproco.

Il caso Li ha fatti inginocchiare e li ha minacciati nei pressi di Ramallah. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano. Peled: «Indagheremo» Il caso Li ha fatti inginocchiare e li ha minacciati nei pressi di Ramallah. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano. Peled: «Indagheremo» Un colono israeliano li ha fermati e, tenendoli sotto tiro con il suo mitra, li ha costretti a inginocchiarsi. Li ha addirittura interrogati. Il colono ha poi passato loro una persona al telefono che li ha informati sull’esistenza di un’area militare chiusa che i due avrebbero violato, pertanto erano tenuti ad allontanarsi subito. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Italia protesta contro Israele per il caso dei due carabinieri minacciati con un fucile da un colono

L’Italia ha espresso protesta dopo che due carabinieri italiani sono stati minacciati con un fucile da un colono israeliano in Cisgiordania.

Un colono israeliano ha puntato un fucile contro due carabinieri in Cisgiordania: proteste dalla Farnesina

Un incidente in Cisgiordania vede un colono israeliano puntare un fucile contro due carabinieri italiani durante un sopralluogo.

un colono punta ilDue carabinieri minacciati da un colono. Tajani convoca l'ambasciatore israelianoIl ministro degli Esteri Antonio Tajani - rende noto la Farnesina - ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio che ... ansa.it

un colono punta ilCarabinieri minacciati da un colono e fatti inginocchiare. Tajani convoca l'ambasciatore israelianoI due militari stavano effettuando un sopralluogo in un villaggio vicino Ramallah quando sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili che gli ha puntato contro un fucile. Farnesina: Israel ... msn.com

