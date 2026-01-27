In un episodio recente, un colono ha minacciato due carabinieri durante un sopralluogo nei pressi di Kufr Naama, vicino a Ramallah. La situazione ha suscitato reazioni di protesta a Roma, evidenziando le tensioni nella regione e l’importanza di mantenere il rispetto delle missioni internazionali. Questo evento sottolinea la delicatezza delle operazioni e la necessità di un intervento equilibrato per garantire la sicurezza e il rispetto reciproco.

Il caso Li ha fatti inginocchiare e li ha minacciati nei pressi di Ramallah. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano. Peled: «Indagheremo» Il caso Li ha fatti inginocchiare e li ha minacciati nei pressi di Ramallah. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano. Peled: «Indagheremo» Un colono israeliano li ha fermati e, tenendoli sotto tiro con il suo mitra, li ha costretti a inginocchiarsi. Li ha addirittura interrogati. Il colono ha poi passato loro una persona al telefono che li ha informati sull’esistenza di un’area militare chiusa che i due avrebbero violato, pertanto erano tenuti ad allontanarsi subito. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un colono punta il fucile su due carabinieri. Roma stavolta protesta

Approfondimenti su Ramallah

L’Italia ha espresso protesta dopo che due carabinieri italiani sono stati minacciati con un fucile da un colono israeliano in Cisgiordania.

Un incidente in Cisgiordania vede un colono israeliano puntare un fucile contro due carabinieri italiani durante un sopralluogo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ramallah

Argomenti discussi: Un colono punta il fucile su due carabinieri. Roma stavolta protesta; Cisgiordania, carabinieri minacciati da colono israeliano. Farnesina: Israele indagherà; Cisgiordania, carabinieri italiani minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano; Due carabinieri fatti inginocchiare da un colono israeliano armato in Cisgiordania. Roma protesta e convoca l'ambasciatore.

Due carabinieri minacciati da un colono. Tajani convoca l'ambasciatore israelianoIl ministro degli Esteri Antonio Tajani - rende noto la Farnesina - ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio che ... ansa.it

Carabinieri minacciati da un colono e fatti inginocchiare. Tajani convoca l'ambasciatore israelianoI due militari stavano effettuando un sopralluogo in un villaggio vicino Ramallah quando sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili che gli ha puntato contro un fucile. Farnesina: Israel ... msn.com

C’è tensione tra Italia e Israele dopo che ieri, in #Cisgiordania, due carabinieri impegnati in un sopralluogo sono stati minacciati da un colono armato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano a Roma per chiarimenti. Di “vic - facebook.com facebook

L’Italia ha convocato l’ambasciatore israeliano a Roma perché in Cisgiordania un colono armato ha minacciato due carabinieri x.com