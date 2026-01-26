Italia protesta contro Israele per il caso dei due carabinieri minacciati con un fucile da un colono
L’Italia ha espresso protesta dopo che due carabinieri italiani sono stati minacciati con un fucile da un colono israeliano in Cisgiordania. I militari sono rimasti illesi, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione e richiamato l’attenzione sulla situazione nella regione. La vicenda evidenzia le tensioni persistenti e l’importanza di garantire la sicurezza degli operatori italiani all’estero.
Due militari italiani sono stati minacciati da un colono armato israeliano in Cisgiordania: i due sono illesi. L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha indirizzato una "nota verbale" di protesta formale al Governo israeliano per l'episodio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cisgiordania, due carabinieri del consolato italiano minacciati da un colono armato. Ira di Tajani che protesta contro Israele «ai massimi livelli»
Due carabinieri del consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati da un colono armato in Cisgiordania.
Due carabinieri minacciati a Ramallah da colono israeliano, fucile puntato contro i militari italiani
Due carabinieri italiani sono stati minacciati a Ramallah da un colono israeliano, che avrebbe puntato loro un fucile.
Israele, colono armato contro i carabinieri del consolato. Tajani protestaRoma, 26 gen. (askanews) – Due carabinieri del consolato di Gerusalemme sono stati affrontati da un colono armato in Cisgiordania. Lo fanno sapere fonti della Farnesina aggiungendo che il ministro deg ... askanews.it
L'Italia protesta con Israele per carabinieri minacciati da un colono(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha indirizzato una 'nota verbale' di protesta formale al governo israeliano per ... notizie.tiscali.it
