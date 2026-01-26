Italia protesta contro Israele per il caso dei due carabinieri minacciati con un fucile da un colono

L’Italia ha espresso protesta dopo che due carabinieri italiani sono stati minacciati con un fucile da un colono israeliano in Cisgiordania. I militari sono rimasti illesi, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione e richiamato l’attenzione sulla situazione nella regione. La vicenda evidenzia le tensioni persistenti e l’importanza di garantire la sicurezza degli operatori italiani all’estero.

