Endrick Lione: l’ex obiettivo della Juve è ufficialmente un nuovo giocatore dei francesi. Il comunicato del club sul brasiliano. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lione ha reso noto l’arrivo in prestito di Endrick dal Real Madrid, con l’esterno brasiliano che in passato è stato accostato al calciomercato Juve. COMUNICATO – « A soli 19 anni, Endrick entra in OL con una solida esperienza ai massimi livelli e una maturità acquisita in contesti di elevate esigenze sportive. Il suo profilo offensivo, il suo impatto nelle aree decisive e la sua energia sono risorse importanti da accompagnare la squadra nella seconda metà della stagione, segnata da molti obiettivi da raggiungere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Endrick Lione, ora è ufficiale: l’ex obiettivo della Juve è un nuovo giocatore dei francesi. Il comunicato del club

"Quest'anno Natale cade il 23 dicembre": il Lione gongola, Fonseca può volare con Endrick - La scorsa stagione con il Real Madrid Endrick ha racimolato 847 minuti, smistato tra adattamento in Europa. tuttomercatoweb.com