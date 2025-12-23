Endrick Lione ora è ufficiale | l’ex obiettivo della Juve è un nuovo giocatore dei francesi Il comunicato del club

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Endrick Lione: l’ex obiettivo della Juve è ufficialmente un nuovo giocatore dei francesi. Il comunicato del club sul brasiliano. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lione ha reso noto l’arrivo in prestito di Endrick dal Real Madrid, con l’esterno brasiliano che in passato è stato accostato al calciomercato Juve. COMUNICATO – « A soli 19 anni, Endrick entra in OL con una solida esperienza ai massimi livelli e una maturità acquisita in contesti di elevate esigenze sportive. Il suo profilo offensivo, il suo impatto nelle aree decisive e la sua energia sono risorse importanti da accompagnare la squadra nella seconda metà della stagione, segnata da molti obiettivi da raggiungere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

endrick lione ora 232 ufficiale l8217ex obiettivo della juve 232 un nuovo giocatore dei francesi il comunicato del club

© Juventusnews24.com - Endrick Lione, ora è ufficiale: l’ex obiettivo della Juve è un nuovo giocatore dei francesi. Il comunicato del club

Leggi anche: Spalletti Juventus, adesso è ufficiale! L’ex ct della Nazionale è il nuovo allenatore dei bianconeri. Il comunicato del club con tutti i dettagli

Leggi anche: Nuovo stadio a Genova, la posizione ufficiale della Sampdoria: il comunicato del club

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

endrick lione 232 ufficiale"Quest'anno Natale cade il 23 dicembre": il Lione gongola, Fonseca può volare con Endrick - La scorsa stagione con il Real Madrid Endrick ha racimolato 847 minuti, smistato tra adattamento in Europa. tuttomercatoweb.com

Ecco l'ufficialità: Endrick firma in prestito per 6 mesi al Lione, affare chiuso col Real Madrid - Defensa Central aveva anticipato i saluti allo spogliatoio del Real Madrid, staff tecnico e Xabi Alonso, adesso il trasferimento di Endrick all'Olympique. tuttomercatoweb.com

Endrick-Lione, ci siamo: Ancelotti lo allontana dal Real Madrid, il commento - Secondo "Espn Brasil", il club francese avrebbe dato la sua disponibilità ad accollarsi il 50% dell'ingaggio del ... tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.