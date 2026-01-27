L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio mai siglato, con benefici economici significativi. Il trattato prevede la riduzione di circa 4 miliardi di euro di dazi all’anno, favorendo così scambi commerciali più agevoli tra le due economie. Questa intesa segnala un passo importante verso una collaborazione più stretta e un rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali.

L’Unione Europea e l’India hanno concluso oggi, martedì 27 gennaio, i negoziati per uno storico accordo di libero scambio, presentato come il più ampio mai concluso da entrambe le parti. “ La madre di tutti gli accordi “, l’ha definito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al vertice Ue-India a Nuova Delhi. L’intesa è frutto di un lungo percorso: l’UE e l’India avevano avviato i negoziati per un accordo di libero scambio nel 2007, ma i colloqui furono sospesi nel 2013 e poi ripresi nel 2022. Il 14° e ultimo ciclo formale di negoziati si è svolto nell’ottobre 2025, seguito da discussioni intersessionali a livello tecnico e politico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue-India, firmato storico accordo di libero scambio: 4 miliardi di euro di dazi in meno all’anno. Ecco cosa prevede

