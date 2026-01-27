Ue-India firmato un accordo storico di libero scambio | 4 miliardi di dazi in meno

Questo accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio e ambizioso mai siglato, riducendo i dazi di circa 4 miliardi di euro. Mira a rafforzare i legami commerciali tra le due economie, favorendo scambi più agevoli e opportunità di crescita. La firma di questo trattato evidenzia l’importanza di una collaborazione strategica tra due delle principali potenze economiche mondiali.

Un accordo di libero scambio definito il più ampio e ambizioso mai firmato dalle due parti, che rafforza i legami tra la seconda e la quarta economia del mondo. E’ stato annunciato dall’ Unione europea e dall’ India a Nuova Delhi in occasione del 16° Vertice UE-India. “In un mondo sempre più instabile, l’Europa sceglie la cooperazione e i partenariati strategici”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in quello che molti analisti considerano un messaggio e una risposta alle politiche di Donald Trump. L’Ue e l’India scambiano già beni e servizi per oltre 180 miliardi di euro l’anno, sostenendo circa 800 mila posti di lavoro nell’Unione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

