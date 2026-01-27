Ue-India firmato l’accordo sul libero scambio a Nuova Delhi Von der Leyen | Abbiamo fatto la storia Cosa prevede l’intesa

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà. La firma, avvenuta a Nuova Delhi, segna un progresso significativo, con dichiarazioni di soddisfazione da parte delle autorità coinvolte. Questa intesa potrebbe influenzare gli scambi commerciali e rafforzare i legami tra Europa e India, aprendo nuove opportunità di collaborazione e sviluppo economico.

«Europa e India stanno scrivendo oggi una pagina di storia ». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Nuova Delhi, annunciando il raggiungimento dell’ accordo di libero scambio tra Unione europea e India. «Abbiamo concluso l’intesa più importante di sempre – afferma – creando una zona di libero scambio che coinvolge due miliardi di persone e porterà vantaggi a entrambe le parti. Questo è solo l’inizio: rafforzeremo ulteriormente la nostra relazione strategica». Soddisfatto anche il primo ministro indiano, Narendra Modi, che definisce l’intesa «una partnership per il bene globale.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Ue India

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato su X un accordo di libero scambio con l’India.

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur, che include Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ue India

Argomenti discussi: Firmato accordo storico di libero scambio tra India e Ue: 4 miliardi di dazi in meno; Ue-India, firmato l’accordo: perché è un buon affare per l’Europa tra dazi di Trump e Mercosur; UE e India firmano un accordo storico: dazi ridotti su vino, olio d'oliva e agroalimentare; ***Ue-India: firmato l'accordo di libero scambio, la cooperazione paga.

Ue-India, firmato l’accordo di libero scambio a Nuova Delhi. Cosa cambia per l’EuropaDopo vent'anni di negoziati, Unione Europea e India hanno firmato un accordo di libero scambio, che promette di raddoppiare le esportazioni europee e risparmiare 4 miliardi annui in dazi. Nuove opport ... milanofinanza.it

Ue-India, firmato un accordo storico di libero scambio: 4 miliardi di dazi in menoVon der Leyen: L'Europa sceglie cooperazione e partenariati strategici. Riduzione dei dazi sul 96,6% delle esportazioni europee. ilfattoquotidiano.it

Accordo Ue-India, Nuova Delhi abbassa i dazi sulle auto dal 110% al 40%, meno tariffe anche per vino e olio x.com

L’intesa, al centro del vertice UE-India di Nuova Delhi, aprirebbe l’accesso a un mercato da 1,5 miliardi di persone, ma resta segnata da nodi irrisolti su clima e sostenibilità e dovrà essere ratificata dal Parlamento europeo prima di entrare in vigore. Leggi l' - facebook.com facebook