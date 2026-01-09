Accordo di libero scambio con il Mercosur cosa prevede l’intesa provvisoria Ue

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur, che include Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree. Questa intesa, ancora provvisoria, mira a favorire lo scambio di beni e servizi, rafforzando i legami economici. Di seguito vengono illustrate le principali previsioni e implicazioni dell'accordo attualmente in fase di definizione.

I Paesi dell'Unione europea hanno finalmente trovato la quadra per sostenere l'accordo di libero scambio tra l'Ue e i Paesi del Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Un passaggio, che deve essere ancora confermato ufficialmente, che giunge al termine di 25 anni di complesse negoziazioni, ma che non ricompone le profonde divisioni politiche all'interno dell'Unione, a partire dal no ribadito dalla Francia. Gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell'UE hanno espresso le posizioni dei rispettivi governi, con almeno 15 paesi che rappresentano il 65% della popolazione totale dell'Unione che hanno votato a favore, come richiesto per l'approvazione.

Mercosur, via libera all'accordo - L’Italia al momento del voto si è unita al fronte dei favorevoli con Germania, Paesi Bassi, Spagna e ai Paesi scandinavi ... italiaoggi.it

Cosa prevede l’accordo sul Mercosur? Perché è importante? Quanto vale per l’Italia? - Hanno votato contro Francia, Polonia, Irlanda, Ungheria, Austria. corriere.it

Il via libera all’accordo col #Mercosur è la miglior risposta che l’ #Ue potesse dare a #Trump. Ai suoi dazi, ma anche al ritiro degli Stati Uniti dagli organismi internazionali. Libero scambio e rilancio della cooperazione multilaterale: è su queste basi che l’Europ x.com

Decine di trattori hanno bloccato il traffico a Milano, concentrandosi in piazza Duca d’Aosta sotto la sede del Consiglio Regionale. La protesta, organizzata da Coapi e Riscatto Agricolo Lombardia, mira a fermare l’accordo di libero scambio UE-Mercosur. Artic - facebook.com facebook

