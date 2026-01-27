L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India, siglato a Nuova Delhi, riduce i dazi sulle auto europee al 10%. Questo accordo rafforza i legami commerciali tra le due economie e apre nuove opportunità per il mercato automobilistico europeo, favorendo scambi più agevoli e competitivi.

Sono terminati ufficialmente nella giornata di martedì 27 gennaio 2026 i negoziati fra l'Unione Europea e l'India per il più grande accordo di libero scambio mai concluso da entrambe le parti. Un'intesa storica, sottoscritta in occasione del 16esimo vertice Ue-India di Nuova Delhi, dopo oltre vent'anni di negoziati, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni e legami economici e politici fra la seconda e dalla quinta economia mondiale. In particolare, alla base della stretta di mano fra Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, António Costa, presidente del Consiglio europeo, e Narendra Modi, primo ministro dell'India, c'è una progressiva eliminazione o riduzione di dazi e tariffe del 96,6% dei beni provenienti da Bruxelles (e prodotti in uno dei 27 stati membri), con la previsione di un risparmio di 4 miliardi di euro all'anno e con il conseguente incremento delle esportazioni sull'asse con Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ue-India, accordo sul libero scambio: i dazi sulle auto europee scendono al 10%

Approfondimenti su Ue India

L'accordo di libero scambio tra Ue e India rappresenta il più grande mai siglato, riducendo i dazi su auto, vino e olio.

Questo accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio e ambizioso mai siglato, riducendo i dazi di circa 4 miliardi di euro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ue India

Argomenti discussi: Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea; UE e India firmano l’accordo che cambia gli equilibri globali; Accordo Ue-India: possibile crollo dei dazi su vino e olio d’oliva; UE e India firmano un accordo storico: dazi ridotti su vino, olio d'oliva e agroalimentare.

Accordo Ue-India: via i dazi sul 99% delle merciLo chiamano la madre di tutti gli accordi commerciali. Perché l’intesa di libero scambio Ue-India, siglata in forma preliminare a New Delhi dal premier Narendra Modi e dalla presidente della Commiss ... avvenire.it

Accordo con India, Ue punta ampliare export agrifood fermo a 0,6%Roma, 27 gen. (askanews) – In attesa di sciogliere il nodo dell’accordo Mercosur, l’Unione Europea guarda verso Oriente e avvia i negoziati per un accordo di libero scambio con l’India che, come il Me ... askanews.it

La conclusione odierna dell'Accordo di libero scambio tra India e UE segna una pietra miliare significativa nelle nostre relazioni. Ringrazio tutti i leader europei che nel corso degli anni hanno dimostrato spirito costruttivo e impegno nel rendere possibile tutto c x.com

Ue-India: Modi, von der Leyen e Costa siglano un accordo di libero scambio - facebook.com facebook