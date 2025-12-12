Trasferta a Palermo altra beffa per i tifosi blucerchiati | chiuso il settore ospiti

Durante la trasferta a Palermo, i tifosi blucerchiati hanno subito una delusione: il settore ospiti è stato chiuso. La notifica ai 12 supporter provenienti da fuori Liguria che avevano già acquistato i biglietti è stata inviata questa mattina tramite email, suscitando scontento e frustrazione tra i tifosi.

