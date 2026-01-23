Nardò-Puteoli Real Normanna | settore ospiti chiuso e trasferta vietata

In occasione della partita tra Nardò e Puteoli Real Normanna del 25 gennaio, allo stadio “Giovanni Paolo II”, la Prefettura di Lecce ha deciso di chiudere il settore ospiti e vietare le trasferte dei tifosi ospiti, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell’evento.

NARDÒ – In vista dell'incontro di calcio tra Nardò e Puteoli Real Normanna, previsto per il 25 gennaio allo stadio "Giovanni Paolo II", la Prefettura di Lecce ha disposto rigide misure restrittive per garantire l'ordine pubblico.Il provvedimento, adottato d'urgenza su proposta del questore di.

