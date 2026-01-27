L'articolo analizza le recenti posizioni degli Stati Uniti riguardo alle garanzie di sicurezza in Ucraina, evidenziando la richiesta di concessioni territoriali come condizione per il supporto militare e le garanzie future. Si discute delle implicazioni di un possibile accordo con la rinuncia del Donbass e delle strategie di Washington per sbloccare il conflitto.

Senza concessioni territoriali, non ci saranno garanzie di sicurezza. Sembra essere questa la formula con cui Washington vuole sbloccare lo stallo dei negoziati sul conflitto in Ucraina, spingendo Kyiv ad accettare la rinuncia della regione del Donbass (incluse le aree ancora sotto il controllo delle forze armate ucraine) in cambio del via libera definitivo da parte statunitense sia sulle cosiddette “security guarantees” che su una più generosa fornitura di sistemi d’arma per il suo apparato militare una volta terminati i combattimenti. A riportare la notizia è il Financial Times, che l’avrebbe appresa da persone con familiarità diretta con il processo negoziale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ucraina, retrofront sulle garanzie di sicurezza? Cosa dice il Ft sull’approccio Usa

Approfondimenti su Ucraina Garanzie

L’articolo analizza la posizione degli Stati Uniti riguardo alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, sottolineando come queste siano condizionate dall’accordo di pace e dalla possibile cessione del regione del Donbass alla Russia.

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bruxelles, alle 19 riunione del Consiglio Ue: sul tavolo relazioni transatlantiche e Ucraina; stop a opzione "bazooka" dopo dietrofront Usa su dazi x.com

Il governo destina 50 milioni all’Ucraina, ma lo fa senza garanzie certe di compatibilità europea, rischiando una procedura di infrazione. Tradotto: potremmo finire per pagare molto di più, con soldi degli italiani, per un errore in una norma già inserita nella man - facebook.com facebook