Ucraina Zelensky | Accordo con gli Usa sulle garanzie di sicurezza Ora trilaterale ad Abu Dhabi Macron | Abbordato tanker russo

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. La questione sarà discussa anche in un incontro trilaterale ad Abu Dhabi. Nel frattempo, il presidente francese Macron ha riferito di aver intercettato un tanker russo, evidenziando le tensioni in atto nella regione. Questi sviluppi segnano un passo importante nel contesto geopolitico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia.

Volodymyr Zelensky ha detto di aver raggiunto un accordo con Donald Trump sulle garanzie di sicurezza. Resta invece "ancora irrisolta" la questione dei territori dell'est dell'Ucraina, ha aggiunto parlando ai giornalisti a Davos dopo l'incontro con il presidente americano. Zelensky afferma che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina avrà luogo domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Zelensky e i negoziati con gli Usa: "Progressi sulle garanzie di sicurezza, sui territori posizioni ancora diverse"Il rapporto tra Ucraina e Stati Uniti sui negoziati di pace evidenzia progressi nelle garanzie di sicurezza, ma le divergenze sulle concessioni territoriali persistono.

A Davos incontro Trump-Zelensky, il leader ucraino: Accordo sulle garanzie di sicurezza | Trilaterale Usa-Kiev-Russia negli EmiratiIncontro tra Trump e Zelensky a Davos: Accordo sulle garanzie di sicurezza, non sui territori. Trilaterale Usa-Ucraina-Mosca negli Emirati. tgcom24.mediaset.it

Zelensky, 'raggiunto un accordo con Trump sulle garanzie di sicurezza'DAVOS, 22 GEN - Volodymyr Zelensky ha detto di aver raggiunto un accordo con Donald Trump sulle garanzie di sicurezza. (ANSA) ... ansa.it

