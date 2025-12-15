Ucraina i ministri degli Esteri UE si incontrano a Bruxelles per discutere l’accordo di pace

I ministri degli Esteri dell'UE si incontrano a Bruxelles per discutere l'accordo di pace in Ucraina, rafforzando il sostegno europeo nel contesto delle pressioni di Washington per una rapida risoluzione del conflitto. L'incontro mira a coordinare le strategie e le posizioni dell'Unione in vista di un possibile accordo di pace mediato dagli Stati Uniti.

I ministri degli Esteri europei si riuniscono a Bruxelles per consolidare il sostegno all’ Ucraina mentre deve affrontare la pressione di Washington affinché accetti rapidamente un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Dopo i colloqui di domenica a Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i funzionari ucraini ed europei continueranno una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte a una Russia sempre più assertiva. Zelensky si è incontrato domenica con l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, nella cancelleria federale tedesca, nella speranza di porre fine a una guerra durata quasi quattro anni. Lapresse.it

Ucraina: Ministri Esteri UE riuniti a Bruxelles, voci in dissenso sulle sanzioni

