Piano Trump per la pace in Ucraina | esercito di Kiev rafforzato e sanzioni Usa sull’energia se Putin dice no
Il piano di pace proposto da Stati Uniti ed Europa mira a rafforzare l’esercito ucraino, aumentare la presenza europea nel paese e intensificare l’intelligence americana, nel tentativo di scoraggiare ulteriori attacchi russi. La proposta include anche sanzioni statunitensi sul settore energetico, qualora Putin rifiutasse l’accordo, puntando a consolidare la stabilità in Ucraina.
Il piano di pace discusso da Stati Uniti ed Europa prevede, per scoraggiare i futuri attacchi russi contro l’Ucraina, un esercito di Kiev ucraino più robusto, il dispiegamento di forze europee nel paese e un maggiore uso dell’intelligence americana. Lo rivela il New York Times citando fonti a conoscenza della bozza. Le garanzie di sicurezza discusse a Berlino I diplomatici americani ed europei. 🔗 Leggi su Feedpress.me
