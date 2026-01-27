Tutti pazzi per Esposito pronte offerte da 80 milioni L’Inter prepara il rinnovo immediato

In un contesto di attenzione crescente, le prestazioni di Francesco Pio Esposito stanno attirando interesse anche all’estero. L’Inter si prepara a rinnovare il contratto, considerando le sue capacità e il potenziale contributo alla squadra. Questa situazione evidenzia l’importanza dei giovani talenti nel calcio italiano e le strategie dei club per valorizzarli.

Le prestazioni di Francesco Pio Esposito non stanno passando inosservate nemmeno fuori dai confini italiani. Come sottolinea Il Giorno, l’attaccante nerazzurro, a soli 20 anni, sta viaggiando a ritmi impressionanti: tra Inter e Nazionale partecipa a un gol ogni 97 minuti, un dato che inevitabilmente accende l’interesse dei grandi club stranieri, soprattutto in Premier League, sempre alla ricerca di centravanti giovani e già pronti. Pronto il rinnovo per Esposito. Non a caso, dopo la chiusura del mercato invernale, è previsto un incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’agente del giocatore per discutere il rinnovo di contratto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Francesco Pio Esposito

Il mercato dell'Inter si anima con l'interesse dei club inglesi per Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro.

Francesco Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, sta attirando l’attenzione grazie alla sua recente performance contro il Lecce, che ha contribuito a rafforzare la posizione della squadra in classifica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Francesco Pio Esposito

Argomenti discussi: Tifosi Arsenal impazziti sui social per Pio: Impressionante questo Esposito: è in vendita?; Inter-Arsenal, tifosi inglesi pazzi di Pio Esposito sui social: Una minaccia, ma è in vendita?; Sistema Montante: prescritta l’associazione a delinquere; Pellegatti pazzo di Pio Esposito: Lo vorrei al Milan, è futuro Italia. I cattivi dicono….

Tutti pazzi per Pio Esposito: ecco l’offerta irrifiutabile per l’InterDa Chivu a Gattuso, passando per tanti grandi club italiani e stranieri: è Pio Esposito mania. Sabato scorso all’Estonia, il classe 2005 ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale ... calciomercato.it

Tifosi Arsenal impazziti sui social per Pio: Impressionante questo Esposito: è in vendita?I tifosi inglesi hanno esortato il club a muoversi per cercare di comprare l'attaccante nerazzurro: stregati dalle sue qualità ... msn.com

Anche Aston Martin in ritardo sulla tabella di marcia, sarà presente solo giovedì e venerdì a Barcellona, per una vettura che si prevede estrema, a firma del genio Adrian Newey. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook

Che festa a Melbourne: tutti pazzi per gli #AustralianOpen! VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com