Turismo, nei primi nove mesi dell’anno la città registra un incremento di oltre il 47% degli arrivi e del 51% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, che già aveva segnato risultati molto positivi": questo le parole sul tema della giunta Ghergo. "Da gennaio a settembre scorsi – spiegano – Fabriano ha accolto 26.205 visitatori, per un totale di 55.124 pernottamenti: numeri che mostrano chiaramente una crescita sostenuta del flusso turistico, accompagnata da un allungamento della permanenza media, ormai vicina alle due notti. Si tratta di un segnale importante, che indica un turismo più lento, attento e desideroso di conoscere il territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo, numeri in crescita: "Fabriano è diventata una meta"

