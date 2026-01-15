kuliscioff e turati un amore socialista da romanzo con de robertis

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Appuntamento con Un amore socialista il primo romanzo di Pierfrancesco De Robertis, giornalista, già direttore de La Nazione. Un amore socialista. Il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati, verrà presentato, su iniziativa dell’Istituto Storico aretino della resistenza e dell’età contemporanea e del Circolo Matteotti, venerdì 16 gennaio alle 17.30 nei locali dell’ex chiesa Madonna del duomo in via Oberdan ad Arezzo, oggi sede dell’”Associazione tra Tevere e Arno”. Interverranno l’autore, il professor Camillo Brezzi e il giornalista Claudio Repek. Un romanzo appassionante dedicato alla vita, al sodalizio politico e personale, e alla storia d’amore tra due figure straordinarie del Novecento che meritano di non essere dimenticate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

