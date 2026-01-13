Kuliscioff e Turati l’amore socialista nel romanzo di De Robertis
Si chiama Un amore socialista il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati, scritto da Pierfrancesco De Robertis (nella foto). La presentazione del volume edito da Neri Pozza è in programma venerdì prossimo alle 17,30 nella sede dell’associazione "Tra Tevere e Arno" nell’ex chiesa della Madonna del Duomo in via Oberdan 61, Arezzo. Interverranno l’autore De Robertis, il professor Camillo Brezzi e il giornalista Claudio Repek. Un romanzo appassionante dedicato alla vita, al sodalizio politico e personale, e alla storia d’amore tra due figure straordinarie che meritano di non essere dimenticate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
