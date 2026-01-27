Stop al gas russo l’Ue finisce nella trappola di quello Usa

L’Europa si trova di fronte a nuove sfide energetiche e geopolitiche, con la dipendenza dal gas russo in discussione e l’influenza degli Stati Uniti che si fa sentire. La protesta a Bruxelles evidenzia le tensioni tra interessi nazionali e alleanze internazionali, invitando a riflettere sulle scelte strategiche future per la sicurezza energetica e politica del continente.

Due enormi pupazzi di plastica gonfiati ad aria e rappresentanti le caricature di Putin e di Trump troneggiano di fronte alla sede del Consiglio europeo a Bruxelles: è la protesta di Greenpeace contro la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di gas, nel passato dalla Russia oggi dagli Usa. La manifestazione ha coinciso ieri con il voto dei 27, a maggioranza qualificata, a favore della legge RePowerEu, che progressivamente mette fine all'importazione di gas russo nella Ue, un impegno preso in seguito all'aggressione russa dell'Ucraina.

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente una normativa che mette fine alle importazioni di gas russo, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’Unione.

