Il presidente americano Donald Trump ha chiarito di non ritirarsi dal Minnesota. Dopo alcune indiscrezioni circolate, Trump ha confermato in un’intervista a Fox News che si tratta di un semplice cambio di strategia, non di una ritirata. Ha spiegato che l’obiettivo è “de-escalare un po’” la situazione, ma ha comunque insistito sulla volontà di mantenere la presenza in quella regione. La mossa ha sorpreso molti, mentre le tensioni nel Minnesota continuano a tenere banco.

Prima le indiscrezioni, poi è lo stesso Trump ad annunciarlo: "Andremo a de-escalare un po'" in Minnesota, ha detto il presidente Usa in una intervista a Fox News, "Non è una ritirata, ma un cambiamento". Nelle scorse ore, il tycoon aveva rimosso il comandante della Border Patrol Gregory Bovino da Minneapolis. "È ottimo, ma forse non lì", ha spiegato Trump confermando di fatto che la sua amministrazione Trump sta riorganizzando la direzione delle sue operazioni di controllo dell'immigrazione e sta riducendo la presenza federale dopo una seconda sparatoria mortale da parte di agenti federali. La missione è stata quindi affidata al suo 'zar di frontiera, Tom Homan, che riferirà direttamente alla Casa Bianca, dopo le polemiche politiche su Bovino, criticato per aver affermato che l'uomo ucciso, Alex Pretti, stava pianificando di "massacrare" gli agenti delle forze dell'ordine, un'affermazione che le autorità non hanno corroborato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump frena su Minneapolis: "Ma non è una ritirata dal Minnesota"

Approfondimenti su Trump Minneapolis

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto a Donald Trump di rimuovere alcuni agenti dal Minnesota, in risposta ai recenti disordini causati dalle politiche sull’immigrazione dell’amministrazione.

Dopo le recenti tensioni a Minneapolis, Donald Trump ha respinto l’ipotesi di un'ulteriore escalation, in un contesto segnato da episodi di violenza e proteste.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inside Trump’s War on Minneapolis — What We Saw on the Ground

Ultime notizie su Trump Minneapolis

Argomenti discussi: Trump frena su Minneapolis: il comandante della Border Patrol Bovino lascia la città, in arrivo il fedelissimo Homan; Trump cambia idea sull'immigrazione, nuovo piano: la frenata del presidente; Minneapolis, Trump frena: L’Ice potrebbe ritirarsi. Via Bovino e arriva lo zar dei confini Homan; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 gennaio: la rassegna stampa.

Trump frena su Minneapolis: il comandante della Border Patrol Bovino lascia la città: in arrivo il fedelissimo HomanL’amministrazione Trump riduce la presenza federale in Minnesota dopo una seconda sparatoria mortale della Border Patrol. Il comandante Bovino lascia Minneapolis, mentre la gestione passa a Tom Homan, ... msn.com

Minneapolis, Donald Trump allontana Gregory Bovino e l'Ice dalla città. DIRETTAGregory Bovino, il capo della Border patrol, non è stato rimosso. Lo ha segnalato la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin. Il comandante non è stato sollevato dal suo ... tg24.sky.it

Il caso Minneapolis con la "frenata" di Trump dopo le polemiche relative alla morte di Alex Pretti, il dibattito per la presenza degli agenti dell'Ice in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, la tensione in Medioriente con alcuni carabinieri minacciati dai coloni in - facebook.com facebook

Usa. Minneapolis, frenata di Trump: gli agenti dell’Ice cominciano a lasciare la città x.com