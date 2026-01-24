Minneapolis il Governatore Walz | Trump rimuovi questi agenti dal Minnesota

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto a Donald Trump di rimuovere alcuni agenti dal Minnesota, in risposta ai recenti disordini causati dalle politiche sull’immigrazione dell’amministrazione. La Guardia Nazionale del Minnesota è stata chiamata a supportare le forze di polizia locali. Questa decisione si inserisce nel contesto di crescenti tensioni e proteste legate alle misure adottate a livello federale.

La Guardia Nazionale del Minnesota assisterà la polizia locale nel mezzo dei crescenti disordini in risposta alla repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump, ha detto sabato il governatore Tim Walz. Un ufficiale federale dell’immigrazione ha sparato e ucciso un uomo di 37 anni, Alex Pretti, sabato a Minneapolis, attirando centinaia di manifestanti nelle strade. Il governatore Walz ha attaccato Trump: “Il sistema giudiziario del Minnesota avrà l’ultima parola su questo. Deve avere l’ultima parola. Come ho detto senza mezzi termini stamattina alla Casa Bianca, non ci si può fidare del governo federale per condurre questa indagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti discussi: Minneapolis, ancora proteste. Walz mobilita la Guardia Nazionale; Usa, indagati governatore del Minnesota e sindaco Minneapolis. Ice, giudice impone restrizioni alla violenza; Il governatore del Minnesota e il sindaco di Minneapolis sono indagati dall'amministrazione Trump per la loro opposizione all'ICE; Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore.

