Dopo le recenti tensioni a Minneapolis, Donald Trump ha respinto l’ipotesi di un'ulteriore escalation, in un contesto segnato da episodi di violenza e proteste. La situazione, osservata attentamente dall’opinione pubblica e dai media, solleva preoccupazioni sulla possibile destabilizzazione sociale negli Stati Uniti. La questione rimane delicata, evidenziando come le divisioni interne possano rapidamente sfociare in conflitti di ampia portata.

Dopo le uccisioni pubbliche, sotto l'occhio attento degli smartphone dei cittadini americani, di due contestatori dell'ICE, Trump teme che da Minneapolis possa scattare una preoccupante guerra civile. Una possibilità abbastanza pericolosa da convincerlo ad ammettere pubblicamente che presto gli agenti dell'anti immigrazione lasceranno la città. Un nuovo dietrofront che dimostrerebbe le difficoltà del Tycoon a gestire la sua agenda “A un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale“, con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di cercare di placare la rabbia degli americani nei confronti delle operazioni violentissime portate avanti dall’ICE, l’agenzia federale anti immigrazione, in Minnesota e in altre città santuario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump batte la ritirata a Minneapolis: lo spettro di una guerra civile è troppo allarmante

Minneapolis, la strategia di Trump si trasforma in boomerang. Sullo sfondo il timore di una guerra civileA Minneapolis, la strategia di Trump si rivela un boomerang, alimentando timori di una possibile guerra civile.

Trump trascina gli USA verso la guerra civile: Minneapolis è solo l’inizioNegli Stati Uniti si intensificano le tensioni sociali e politiche, con alcuni eventi che evidenziano un clima di crescente instabilità.

