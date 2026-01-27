Minneapolis frenata di Trump | il capo della Border Patrol Bovino e i suoi agenti via dalla città | E ora Donald manda il fedele Homan

In un contesto di cambiamenti, il capo della Border Patrol Bovino lascia Minneapolis per tornare in California. La sua posizione è stata revocata e anche l’accesso ai social è stato sospeso. La decisione si inserisce in un momento di tensione e riorganizzazione all’interno delle forze di frontiera statunitensi.

DALLA NOSTRA INVIATAMINNEAPOLIS - Il capo della polizia di frontiera Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti coinvolti nelle operazioni di questi giorni a Minneapolis lasceranno già oggi il Minnesota, secondo funzionari dell'amministrazione citati dai media americani. Bovino, aggiunge la rivista Atlantic, a cui manca poco per la pensione, è stato rimosso dal suo ruolo di responsabile delle operazioni nelle città americane e tornerà al suo vecchio ruolo di capo del settore di El Centro in California. Gli è stato tolto anche l'accesso ai social, una delle sue grandi passioni, dove creava i suoi video in stile hollywoodiano.

