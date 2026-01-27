Minneapolis frenata di Trump | il capo della Border Patrol Bovino e i suoi agenti via dalla città | E ora Donald manda il fedele Homan

Da xml2.corriere.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di cambiamenti, il capo della Border Patrol Bovino lascia Minneapolis per tornare in California. La sua posizione è stata revocata e anche l’accesso ai social è stato sospeso. La decisione si inserisce in un momento di tensione e riorganizzazione all’interno delle forze di frontiera statunitensi.

DALLA NOSTRA INVIATAMINNEAPOLIS - Il capo della polizia di frontiera Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti coinvolti nelle operazioni di questi giorni a Minneapolis lasceranno già oggi il Minnesota, secondo funzionari dell’amministrazione citati dai media americani. Bovino, aggiunge la rivista Atlantic, a cui manca poco per la pensione, è stato rimosso dal suo ruolo di responsabile delle operazioni nelle città americane e tornerà al suo vecchio ruolo di capo del settore di El Centro in California. Gli è stato tolto anche l'accesso ai social, una delle sue grandi passioni, dove creava i suoi video in stile hollywoodiano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

minneapolis frenata di trump il capo della border patrol bovino e i suoi agenti via dalla citt224 e ora donald manda160il fedele homan

© Xml2.corriere.it - Minneapolis, frenata di Trump: il capo della Border Patrol Bovino e i suoi agenti via dalla città | E ora Donald manda il fedele Homan

Approfondimenti su Minneapolis Frenata

Chi è Greg Bovino, il capo italoamericano della Border Patrol simbolo delle retate anti-immigrati di Trump

Greg Bovino, nato in Italia con origini calabresi, è un dirigente della Border Patrol statunitense, noto per il ruolo nelle operazioni di controllo delle frontiere durante l'amministrazione Trump.

Scontri a Minneapolis, svolta di Trump: manda via Bovino e i suoi agenti

In Minnesota, Donald Trump ha annunciato la riduzione degli agenti Ice presenti a Minneapolis, includendo il comandante Gregory Bovino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Minneapolis Frenata

Argomenti discussi: La frenata di Trump; Minneapolis diventa il punto di rottura per l’amministrazione Trump; Il caso Ice divide i repubblicani: Vance resta in silenzio, Trump guarda alle elezioni; Minneapolis brucia, avvocati in campo per far cacciare l’ICE.

minneapolis frenata di trumpMinneapolis, Trump frena: «L’Ice potrebbe ritirarsi». Via Bovino e arriva lo zar dei confini HomanNEW YORK. La crisi che ha sconvolto Minneapolis potrebbe aver imboccato una svolta. Dopo settimane di raid federali, proteste di massa e due morti controverse, emergono i primi segnali di ... ilmessaggero.it

minneapolis frenata di trumpLa frenata di TrumpLa svolta nella gestione, la trattativa con sindaco e governatore, l’ombra sul voto di midterm: punto per punto. corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.