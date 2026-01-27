Trump aumenta dazi a Seul fino al 25%

Trump ha annunciato un aumento dei dazi sui prodotti sud coreani, attribuendolo a violazioni di un accordo commerciale. La misura mira a rafforzare la posizione commerciale degli Stati Uniti e ristabilire le regole del patto con Seul. La decisione potrebbe influenzare le relazioni tra i due Paesi e i mercati internazionali.

0.02 Il Presidente Trump ha dichiarato che aumenterà i dazi su vari prodotti sud coreani, prendendo di mira il Paese per "non aver rispettato" un precedente patto commerciale con Washington. "Poiché la legislatura coreana non ha promulgato il nostro storico accordo commerciale,che è una loro prerogativa, con la presente aumento i dazi per la Corea del Sud su automobili, legname, prodotti farmaceutici e tutti gli altri dazi reciproci" dal 15% al 25%, ha scritto Trump sulla sua piattaforma 'Truth'.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Trump Seul

Il 17 gennaio 2026, con l’annuncio di Trump di imporre dazi fino al 25% ai Paesi europei che rifiutano di vendere alla Groenlandia, si apre una nuova fase nelle relazioni commerciali internazionali.

Donald Trump ha annunciato un incremento dei dazi del 25% sui commerci con l’Iran, tentando di esercitare pressione economica sulla Repubblica Islamica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Trump Seul

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. Danimarca: Siamo sorpresi; Trump ha annunciato nuovi dazi contro i paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia; Groenlandia, ancora dazi USA sull’Europa. Cosa succede ora; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi.

Trump aumenta i dazi alla Corea del Sud al 25%: «Non rispetta l’accordo»Donald Trump aumenta i dazi sui prodotti della Corea del Sud dal 15% al 25%. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth, spiegando che il rialzo ... ilsole24ore.com

Trump aumenta i dazi sui beni sudcoreani dopo il ritardo dell’accordo commercialeInvesting.com -- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì che aumenterà i dazi sui beni sudcoreani dal 15% al 25% a causa del mancato via libera da parte del parlamento ... it.investing.com

Il bisnonno Michele arrivò in Pennsylvania dalla Calabria. Ma Trump sembra credere che proprio il 55enne capo della polizia di frontiera possa aumentare i numeri delle espulsioni di massa di immigrati illegali - facebook.com facebook

Anche la CNN segnala in apertura che "i leader europei sono costretti ad affrontare un nuovo livello di pubblico imbarazzo mentre Trump aumenta gli insulti" @luigispinola x.com