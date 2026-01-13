Iran Trump cerca lo strangolamento economico | dazi al 25% per chi commercia con Teheran

Donald Trump ha annunciato un incremento dei dazi del 25% sui commerci con l’Iran, tentando di esercitare pressione economica sulla Repubblica Islamica. Questa misura mira a limitare le attività commerciali con Teheran, in un contesto di tensioni geopolitiche. La decisione si inserisce nel quadro delle politiche statunitensi volte a isolare economicamente l’Iran, influendo sulle relazioni commerciali internazionali e sulle economie coinvolte.

Non sono le bombe, ma poco ci manca: Donald Trump ha annunciato nella sera italiana che ogni Paese che farà affari con la Repubblica Islamica dell’Iran pagherà un dazio aggiuntivo del 25% sui commerci con gli Stati Uniti. I dazi di Trump come arma di guerra economica. Un colpo durissimo tramite la leva delle sanzioni secondarie per demolire la base di consenso attorno a Teheran nei giorni in cui le autorità del Paese stanno affrontando le dure proteste di piazza nate dai bazar ed estesesi a rivolte nazionali. Mentre i morti si contano a centinaia e mentre il regime si divide tra l’ala oltranzista della repressione a tutto campo e lo schieramento del presidente Masoud Pezeshkian, che cerca forme di compromesso, Washington cala il colpo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

