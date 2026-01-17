Groenlandia l’ultimatum di Trump | Dazi fino al 25% ai Paesi europei che non ce la vogliono vendere
Il 17 gennaio 2026, con l’annuncio di Trump di imporre dazi fino al 25% ai Paesi europei che rifiutano di vendere alla Groenlandia, si apre una nuova fase nelle relazioni commerciali internazionali. Questo ultimatum si inserisce in un quadro di tensioni economiche e geopolitiche, sollevando questioni sul futuro degli scambi tra Stati Uniti e l’Europa. Di seguito, analizziamo i dettagli e le possibili conseguenze di questa decisione.
Roma, 17 gennaio 2026 – Doveva essere la 91esima pigra mattinata sui green da quando è alla Casa Bianca. I giornalisti al suo seguito in Florida si aspettavano un Donald Trump impegnato a migliorare il suo handicap a golf, quando il presidente ha deciso di affossare quello della diplomazia mondiale. Il tycoon ieri ha infatti lanciato un ultimatum commerciale agli alleati Nato del Vecchio Continente sulla Groenlandia. L’attacco è arrivato, come di consueto, dal suo social. Su Truth, il presidente americano ha fissato la data del redde rationem: dal primo febbraio scatterà un dazio del 10% che colpirà tutte le merci provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, gli Stati che nei giorni scorsi hanno inviato truppe in Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
