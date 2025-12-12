Giornata delle persone scomparse il piano per le ricerche della Prefettura

In occasione della Giornata Nazionale delle persone scomparse, il 12 dicembre 2025, la Prefettura presenta un piano strategico per potenziare le ricerche e sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che coinvolge molte famiglie italiane. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e la società civile per affrontare questa emergenza.

Oggi, 12 dicembre 2025, ricorre la "Giornata Nazionale delle persone scomparse", istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica su un drammatico fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie, rappresentando un'importante occasione per richiamare l'attenzione della società civile sul tema, anche.

