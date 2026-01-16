VIDEO - La protesta degli agricoltori blocca il traffico | i trattori lungo via Gramsci

Un gruppo di agricoltori ha organizzato un corteo in difesa delle attività agricole italiane, bloccando temporaneamente il traffico in via Gramsci. Il corteo, partito da via Emilia Ovest, si è diretto verso l'area dell'Efsa, sottolineando l'importanza di supportare il settore agricolo e sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche del comparto. La manifestazione si svolge in modo pacifico e mirata a richiamare l'attenzione sulle esigenze degli agricoltori.

Un corteo degli agricoltori, a difesa dell'agricoltura italiana, è partito da via Emilia Ovest per dirigersi nella zona dell'Efsa. La protesta, alla quale stanno partecipando diversi trattori (nel video sono in via Gramsci) arriverà all'Efsa. Il Comune di Parma ha comunicato le possibili.

