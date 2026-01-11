I nodi dello scalo ferroviario Il sindaco | Va completato Tornelli ok ma non risolutivi

La stazione ferroviaria della città resta un’opera incompleta, nonostante i progressi nei tornelli di accesso. Il sindaco sottolinea la necessità di completare i lavori, evidenziando che le attuali soluzioni non sono sufficienti a risolvere le criticità. Nel corso degli anni, sono stati proposti diversi progetti di riqualificazione, tra cui quelli dell’architetto Ricardo Bofill e di Arata Isozaki, ma senza risultati concreti.

La stazione per molti è la grande incompiuta. Più volte si è tentato di ripensarla. Prima con le idee dell'archistar catalano Ricardo Bofill, poi con il mega progetto del giapponese Arata Isozaki (stoppato). E ora? Dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio va messa in sicurezza. Il sindaco Matteo Lepore rilancia il dossier, chiedendo di alzare il livello di protezione della stazione chiudendola di più e completando i progetti di messa in sicurezza, fermi da anni. Martedì è in programma un incontro del Comitato per l'ordine pubblico, alla presenza del nuovo questore e qui "diremo che la stazione va completata.

Ruspe dal centro storico allo Scalo. L'assessore Rispoli: «Tanti interventi per 68 milioni di euro». Tra i progetti il Supercinema e il terminal bus. Critiche alla viabilità anche per la nuova ciclabile

