Mps - Mediobanca Consob valuta la sospensione dei diritti di voto in Generali; sul tavolo anche ipotesi di Opa obbligatoria sul Leone

L’Autorità esamina le possibili conseguenze dell’inchiesta sull’Ops Mps–Mediobanca: tra le ipotesi sospensione dei voti, Opa obbligatoria e conguagli. Amato: “Servono prove solide per dimostrare il concerto” Secondo le informazioni raccolte da Il Giornale d'Italia la Consob, in merito all'inc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mps - Mediobanca, Consob valuta la sospensione dei diritti di voto in Generali; sul tavolo anche ipotesi di Opa obbligatoria sul Leone

