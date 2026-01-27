Tra il 27 e il 28 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code e rallentamenti su diverse arterie a causa di incidenti e lavori in corso. La situazione interessa il Raccordo Anulare, la Tangenziale Est, la A24 e altre strade urbane, con variazioni dovute anche a condizioni meteorologiche avverse. Si consiglia di consultare aggiornamenti e informazioni sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.

Luceverde Roma Bentrovati sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna per un incidente avvenuto tra le uscite di via Magliana & via Aurelia sempre in carreggiata interna code a tratti per traffico tra Nomentana e Casilina anche in carreggiata esterna e rallentamenti e code tra la Roma Fiumicino via Tuscolana incidente sul tratto Urbano della A24 roma-teramo in fila tra Viale Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est sulla stessa la tangenziale est code per traffico da via dei Monti Tiburtini fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico code anche in direzione di San Giovanni da Corso di Francia a via moschea lavori di notte sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio in fascia oraria 216 chiusura tra Piazza Gentile da Fabriano e Largo Antonio Sarti in direzione di Piazzale delle Belle Arti lavora di notte anche nella galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina in direzione di San Giovanni è sempre per lavori Questa notte chiusa tra le 22 e le 5 e la diramazione Roma Sud tra San Cesareo e il bivio per la Roma Napoli in questa direzione e domani mercoledì 28 gennaio sono previsti temporali e raffiche di vento dalle prime ore per le successive 12 18 ore scatterà sulla capitale e su tutta la regione l'allerta meteo arancione ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-01-2026 ore 20:30

Approfondimenti su Roma Traffic

Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento.

Tra il 27 gennaio 2026 alle 07:30, si segnalano diverse congestioni stradali a Roma, con code e rallentamenti sulla A24, il Grande Raccordo Anulare e le principali arterie come via Salaria e via Cassia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CRAC0LANDIA: LA CAPITAL MUNDIAL DEL CR4CK (perros me atacan en plena calle)

Ultime notizie su Roma Traffic

Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Bassano Romano, ghiaccio e incidente su strada Bassanese: traffico bloccato.

Traffico Roma del 27-01-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna per un incidente avvenuto tra le uscite di via Magliana & via Aurelia ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo segnalato un ... romadailynews.it

Roma: nel 2025 ogni romano è stato quasi 5 giorni nel traffico Nel 2025 i romani hanno trascorso in media quattro giorni e 19 ore chiusi in auto, pari a 115 ore complessive passate nel traffico. Il dato arriva dal TomTom Traffic Index e mostra un lieve migli - facebook.com facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com