Traffico Roma del 27-01-2026 ore 07 | 30

Tra il 27 gennaio 2026 alle 07:30, si segnalano diverse congestioni stradali a Roma, con code e rallentamenti sulla A24, il Grande Raccordo Anulare e le principali arterie come via Salaria e via Cassia. Le condizioni del traffico sono influenzate dall’intenso flusso veicolare, causando incolonnamenti in diversi punti del quadrante urbano. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare i servizi di informazione sul traffico della città.

Luceverde Roma le trovate auto in fila sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione la capitale altri file sulla diramazione di Roma sud di Torrenova il grande raccordo per traffico intenso sempre in entrata a Roma rallentamenti e code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla casa di nella Pia causa del traffico intenso incolonnamenti sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 roma-teramo in direzione della tangenziale est mentre sulla tangenziale est e il traffico in coda tra Ponte delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico traffico in coda sulla via Salaria sulla via Cassia rispettivamente dell'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est e dal Grande Raccordo Anulare Avvia dei due punti nel quadrante tutte incolonnamenti sulla via Pontina da casalazzara via Cima e proseguendo la Mostacciano alla zona dell'EUR per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

