La situazione del traffico a Roma il 27 gennaio 2026 alle 16:30 presenta code sulla Cassia bis e su via del Foro Italico a causa di incidenti e lavori notturni. Sono previste chiusure e deviazioni in diverse zone, con modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici, tra cui la metro B1. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia bis code per incidente in uscita dalla capitale dal raccordo anulare a Castel de' ceveri incidente anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila tra Corso di Francia e la galleria Giovanni XXIII in direzione dell'Olimpico lavori di notte sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 chiusura tra Piazza Gentile da Fabriano e Largo Antonio Sarti direzione di Piazzale delle Belle Arti si lavora di notte anche nella galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina in direzione di San Giovanni anticipiamo che questo fine settimana e più precisamente dalle 21 di venerdì 30 e per l'intera giornata del 31 gennaio e del primo febbraio la circolazione dei treni della metro B1 Si era interrotta nella tratta amore Bibbia Ionio e viceversa regolare la circolazione dei treni tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee di bus navetta da mb7 San Paolo Rebibbia e la B1 Piazza Bologna viale Jonio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-01-2026 ore 16:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Al momento, il traffico a Roma risulta intenso lungo l'intero raccordo anulare e nelle principali vie del centro, a causa della parata di Capodanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna.

Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 presenta variazioni legate a manifestazioni di sostegno al Popolo iraniano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Bassano Romano, ghiaccio e incidente su strada Bassanese: traffico bloccato.

Traffico Roma del 27-01-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia bis code per incidente in uscita dalla capitale dal ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 09:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sulla Cassia bis è un incidente lunghi ... romadailynews.it

Roma: nel 2025 ogni romano è stato quasi 5 giorni nel traffico Nel 2025 i romani hanno trascorso in media quattro giorni e 19 ore chiusi in auto, pari a 115 ore complessive passate nel traffico. Il dato arriva dal TomTom Traffic Index e mostra un lieve migli - facebook.com facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com