Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16 | 30

Luceverde Roma trovati scorrevole Al momento il traffico sulle consolari è lungo l'intero anello del raccordo anulare e in corso in centro la Roma parade di Capodanno che partita da Piazza del Popolo sta raggiungendo Piazza di Spagna chiusure e deviazioni al passaggio al momento ripercussioni alla circolazione su Viale del Muro Torto con code tra Corso Italia piazzale Flaminio Vi ricordo infine che le ZTL del centro del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente non si può accedere dalle 6:30 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

