Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità manifestazioni a sostegno del Popolo iraniano sono in programma in città Tra oggi domani e domenica in particolare oggi pomeriggio nel II Municipio a partire dalle 18 è previsto un corteo da piazza Annibaliano a via Nomentana davanti alla sede dell' ambasciata dell'Iran saranno possibili ripercussioni per la viabilità domani poi domani mattina in centro tra le 13 corteo tra il Circo Massimo viale Aventino e Piazzale Ostiense saranno possibili chiusure è una deviazione per 22 linee tra bus e tram la linea di tram interessata è il 3 infine domenica pomeriggio manifestazione a Piazza di Porta San Giovanni le altre notizie è in arrivo la domenica ecologica domenica dunque al traffico privato nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 sono previste Come di consueto delle deroghe i dettagli e la mappa della fascia verde sono sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-01-2026 ore 16:30

