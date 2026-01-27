Traffico Roma del 27-01-2026 ore 14 | 30

La segnaletica e le indicazioni sulla circolazione a Roma sono aggiornate in tempo reale grazie a Roma infomobilità. Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria nel fine settimana, alcune tratte della metro B1 saranno interrotte e sostituite con bus. È importante consultare le informazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti e conoscere le alternative disponibili durante il periodo di lavori.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria nel fine settimana in arrivo e in particolare dalle 21 di venerdì e sino a Inizio servizio di lunedì 2 febbraio sarà parzialmente in rotto e sostituito con bus il servizio della metro B B1 in particolare venerdì dalle 21 e fino al termine del servizio e poi sabato e domenica per l'intera giornata la circolazione dei treni lungo la Metro B1 sarà interrotta nella tratta Basilica San Paolo Rebibbia Jonio e viceversa il servizio sarà sempre attivo invece lungo la tratta a Basilica San Paolo Laurentina e viceversa lungo la tratta interrotta come detto È previsto un servizio sostitutivo sul bus saranno in dalle navette mb1 ed mb7 dettagli sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

