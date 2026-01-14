Traffico Roma del 14-01-2026 ore 14 | 30

Il 18 gennaio a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica del 2026, con restrizioni al traffico nella fascia verde. Il divieto per i veicoli privati sarà in vigore dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 20:30, con alcune eccezioni per veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, Euro 3 e superiori, oltre a veicoli di servizio e disabili. Per ulteriori dettagli, consultare le normative aggiornate.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità il 18 gennaio la domenica ecologica primo appuntamento del 2026 con le giornate a traffico ridotto nei confini della fascia verde lo stop per i veicoli privati sarà in vigore domenica Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 6:30 alle 20:30 il divieto prevede Però anche deroghe a partire dai veicoli ibridi ed elettrici quelli a GPL o metano da Euro 3 in poi le auto benzina euro 6 e Alcune categorie di moto e scooter via libera anche ai veicoli a servizio delle persone con disabilità

Traffico Lazio del 14-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati brevi rallentamenti sul raccordo Viterbo Terni per lavori tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano ... romadailynews.it

Roma, limite velocità a 30 km/h: al via da domani nel centro storico - Firmata la determina del Comune con gli obiettivi di aumentare la sicurezza della circolazione e di salvaguardare ambiente e zone archeologiche ... tg24.sky.it

SOSTA: IN ARRIVO PIÙ POTERI AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO DI ROMA Roma accelera la lotta alla sosta selvaggia dando più poteri agli ausiliari del traffico. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/01/poteri-ausiliari-traffico.html facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

