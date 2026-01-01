Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale. A partire dalle 15:30, si svolgerà la tradizionale parata di Capodanno con gruppi musicali e bande provenienti da diversi Paesi, coinvolgendo alcune vie del centro. Le ZTL del Tridente e del centro storico sono attive fino al 6 gennaio, con orari estesi rispetto al normale.

Luceverde Roma bentrovate nessuna novità di rilievo dal precedente notiziario per una situazione di poco traffico sulla rete viale cittadina nessun impedimento sul Raccordo Anulare e consolari a partire dalle 15:30 torna alla Roma parete di capodanno la parata che vede protagonisti i gruppi e band americane insieme a formazione italiane per celebrare il nuovo anno la avrà inizio da Piazza del Popolo percorrendo via del Babuino via dei Condotti fino ad arrivare a Piazza di Spagna tra musica colori e coreografie possibili disagi al traffico tra le vie limitrofe e concludiamo con una notizia che riguarda le ZTL del centro del Tridente e bene restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vige un estensione della fascia oraria e non vi si può accedere dalle 6:30 alle 20 è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Rho https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Via libera della Giunta, da gennaio il Centro “Zona 30”; Chiusura notturna per la tangenziale est, confermati i divieti per il 2026: tutte le informazioni; Limitazione circolazione pedonale e veicolare in piazza Ruggero Settimo e nelle vie e piazze limitrofe in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2026; La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30 - Luceverde Roma bentrovate nessuna novità di rilievo dal precedente notiziario per una situazione di poco traffico sulla rete viale cittadina nessun ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio Bentrovati e Bonanno traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento ... romadailynews.it

Salerno, traffico paralizzato su corso Garibaldi e via Roma nella serata della vigilia di Capodanno. salernonotizie.it - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Riaperta al traffico via Eudes. percorso regolare per 088 e 892 x.com