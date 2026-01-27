Traffico Roma del 27-01-2026 ore 11 | 30

La circolazione nel quartiere est di Roma è soggetta a modifiche temporanee a causa di lavori su viale della Venezia Giulia. Sono in vigore sensi unici e deviazioni per alcune linee di trasporto pubblico, tra cui le linee 450 e 541. Queste misure sono state adottate per consentire il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria e migliorare la mobilità cittadina. Si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nel quadrante est della città sono iniziati i lavori su viale della Venezia Giulia sulla strada è in vigore una senso unico nel tratto che va da Viale della Serenissima in direzione di via San Giusto via Collatina cambiato temporaneamente anche lo schema di circolazione in via Cherso con un altro senso unico di marcia da via Collatina a viale della Serenissima Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee 450 e 541 per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria dalle 21 di venerdì e fino a Inizio servizio del 2 febbraio sarà parzialmente interrotto il servizio della metro B1 lungo la tratta a Basilica San Paolo Rebibbia Jonio e viceversa nel tratto interrotto in strada le navette bus MB 1 MB 7 dettagli sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico a Roma al 1° gennaio 2026 alle 11:30 risulta generalmente fluido, con poche criticità segnalate.

Tra il 27 gennaio 2026 alle 07:30, si segnalano diverse congestioni stradali a Roma, con code e rallentamenti sulla A24, il Grande Raccordo Anulare e le principali arterie come via Salaria e via Cassia.

