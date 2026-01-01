Traffico Roma del 01-01-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma al 1° gennaio 2026 alle 11:30 risulta generalmente fluido, con poche criticità segnalate. Le principali arterie, tra cui il Raccordo Anulare e le strade consolari, sono regolarmente aperte. La ZTL del centro e del Tridente è in vigore con orari estesi. Dalle 15:30 si svolge la parata di Capodanno, che potrebbe causare qualche lieve disagio nelle zone interessate.

Luceverde Roma 21 Mathi in queste ore non sono segnalati particolari disagi alla circolazione poco il traffico lungo la rete viaria cittadina tutto regolare sul Raccordo Anulare e consolari notizia che riguarda alle ZTL del centro e del Tridente bene il resto Native ogni giorno della settimana fino al 6 di gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre la ZTL del Tridente vige un'estensione della fascia oraria e non vi si può accedere dalle 6:30 alle 20 A partire dalle 15:30 torna alla Roma parade di capodanno la parata che vede protagonisti i gruppi e vende americani insieme a formazione italiane per celebrare il nuovo anno la parata avrà inizio da Piazza del Popolo percorrendo via del Babuino via dei Condotti fino ad arrivare a Piazza di Spagna tra musica colori e coreografia possibili disagi al traffico tra le vie limitrofe venduto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

