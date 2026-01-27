Traffico Lazio del 27-01-2026 ore 17 | 30

L’aggiornamento sul traffico nella regione Lazio fornisce informazioni chiare sulla situazione attuale, con dettagli su incidenti, code e lavori in corso. La comunicazione permette di pianificare gli spostamenti, evidenziando le zone più interessate e i tempi di attesa previsti, contribuendo a una gestione più efficace del traffico quotidiano.

Luceverde Lazio Buonasera cominciamo col segnalare difficoltà sulla Cassia bis Veientana un incidente provoca in Colonna 23 dal raccordo anulare Castel de' ceveri in direzione di Viterbo Poi per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo un incidente che sta provocando Code in carreggiata interna tra la Cassia e l'uscita di Castel Giubileo ancora in carreggiata interna Ci sono code per traffico molto intenso a partire dalla Nomentana fino all'uscita alla rustica decisamente trafficata anche la zona sud del raccordo ci riferiamo in tal caso alla carreggiata esterna interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Fiumicino fino al bivio con la Roma Napoli sulla Roma L'Aquila Teramo rallentamenti con code per lavori tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma sul tratto urbano di questa autostrada della Roma la abbiamo code per traffico molto intenso tra la tangenziale è il raccordo anulare in direzione quindi dell'Aquila incolonnamenti sulla Tiburtina tra sette ville e Tivoli situazione analoga sulla casa con traffico in coda tra Torre Gaia la Borgata Finocchio sulla provinciale 600 Ariana incidente code tra Velletri e Lariano le cose interessano entrambe le direzioni sulla Pontina incolonnamenti attrattive traffico molto intenso a partire dall'uscita Fossignano Vallelata fino ad Aprilia in direzione quindi di Latina o sulla Nettunense code a tratti nelle due direzioni tra Frattocchie e Pavino a Cecchina e Campoleone code anche tra Aprilia e Campo di Carne Concludiamo con il lavoro in programma questa notte e sulla diramazione Roma Sud a partire dalle ore 22 chiusura autostrada tra San Cesareo il bivio per la Roma Napoli in quest'ultima direzione la riapertura domani mattina alle 5 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Alle ore 17:30 del 1° gennaio 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, in entrambe le direzioni tra Roma Est e Settebagni.

Il traffico nel Lazio del 17 gennaio 2026 presenta alcune criticità.

