Operazione della Polizia di Stato a Napoli | misure cautelari per associazione a delinquere e reati con metodo mafioso
Napoli: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona. Disposto il divieto di dimora nella regione Campania per altri sei soggetti.. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, si comunica che, nella serata di ieri, a Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona, nonché il divieto di dimora nella regione Campania per altre sei persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
