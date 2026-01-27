Un cedimento del Lungomare nel quartiere Torrione ha causato il crollo di una parte della pavimentazione nei Giardini del Mandorlo. L’incidente, verificatosi nelle ultime ore, ha interessato un tratto pedonale, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione e sicurezza nella zona.

Un nuovo cedimento ha interessato il Lungomare nel quartiere Torrione, dove nelle ultime ore è collassata una porzione della pavimentazione pedonale nell’area dei cosiddetti Giardini del Mandorlo. La zona era stata già delimitata con transenne a scopo precauzionale, dopo segnalazioni arrivate nei giorni scorsi da cittadini e associazioni attive sul territorio. Il cedimento si è verificato in prossimità dell’area verde dedicata alla memoria della piccola Asia e agli Amici del Mandorlo. Il manto ha mostrato segni di instabilità evidenti: crepe, fessurazioni e avvallamenti che nel tempo avevano alimentato timori tra residenti e frequentatori del Lungomare. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Torrione, cede il Lungomare: collassa un tratto dei Giardini del Mandorlo

Approfondimenti su Torrione Lungomare

Siderno, in provincia di Reggio Calabria, ha riaperto il tratto centrale del lungomare, segnando un passo importante nella ripresa dopo i danni causati dal ciclone Harry.

È stato inaugurato un nuovo tratto del lungomare di Napoli, parte di un progetto di riqualificazione in corso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torrione Lungomare

Torrione, cede il Lungomare: collassa un tratto dei Giardini del MandorloUn nuovo cedimento ha interessato il Lungomare nel quartiere Torrione, dove nelle ultime ore è collassata una porzione della pavimentazione pedonale ... zon.it

Salerno, un semaforo intelligente sul lungomare a Torrione: resta il problema del sottopassoLungomare insicuro, c’è la svolta per la sicurezza stradale. La prossima settimana, presumibilmente il 5 maggio, sarà finalmente attivato un nuovo semaforo intelligente all’incrocio tra il Lungomare ... ilmattino.it

Forio si racconta così, nell’ora blu. Quando il giorno cede il passo alla sera e il cielo si mescola alle luci dell’uomo, lo skyline diventa racconto. Da un lato il Torrione, sentinella di pietra: nato come torre di avvistamento contro le incursioni dal mare, oggi è il cuo - facebook.com facebook